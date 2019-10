Альпинист установил "нечеловеческий" рекорд

Мужчина покорил все самые высокие горы мира, и сделал это за невероятно короткий промежуток времени.

Альпинист из Непала установил новый мировой рекорд по восхождению на 14 самых высоких вершин мира. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Twitter.

В апреле 2019 года 36-летний Нирмал Пуржа, известный под псевдонимом Нимс, решил выполнить так называемый проект "Миссия выполнима - 14/7". Его суть состоит в том, чтобы покорить 14 самых высоких вершин мира.

На странице в соцсети альпинист написал - "Миссия выполнена!". Ему не только это удалось, но он еще и побил предыдущий рекорд более чем на 7 лет.

“MISSION ACHIEVED !” says @nimsdai from the summit of #Shishapangma #14peaks7months #History



At 8:58 hrs local time, Nims and his team reached the summit of Shisha Pangma. Team Members includes: Mingma David Sherpa, Galjen Sherpa and Gesman Tamang.#BremontProjectPossible pic.twitter.com/PeYUVQ7RnL — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) 29 октября 2019 г.

Ранее рекорд принадлежал альпинисту из Южной Кореи Ким Чан Хо, который поднялся на все вершины за 7 лет, 10 месяцев и 6 дней.

@nimsdai and team are on the north side of Shishapangma. Hoping the team has calm weather and stable snow.



If they succeed Nims will have climbed all 14 8000 m peaks in 7 months. #nimsdai #dahlbahtpower #nepalimountaineer



Photo by Britt Mumma / Everest Bass Camp pic.twitter.com/WGfnHhlryv — Conrad Anker (@conrad_anker) 28 октября 2019 г.

Wait till the end !



Yesterday, we had a pretty tough day. We climbed for 15 hrs non stop in an extreme weather conditions with the wind speed of more than 75 km/hr. Spent more than 3 hrs finding the way/route on the glacier.#nimsdai #BremontProjectPossible #14peaks7months pic.twitter.com/w2TNILtmtr — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) 26 октября 2019 г.

Нирмал Пуржа потратил на это всего 189 дней. Ранним утром во вторник, 29 октября, мужчина поднялся на последнюю вершину - тибетскую гору Шишабангма в Китае.

Ранее сообщалось, что кениец пробежал 42 км меньше, чем за два часа. Также Корреспондент писал о том, что скорость скалолазки удивила Сеть.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet