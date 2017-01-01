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В Британии переплавят монеты в честь Brexit

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Новая монета в честь Brexit будет выпущена и войдет в оборот после того, Великобритания выйдет из Евросоюза.
Британские монеты достоинством в один фунт стерлингов
Британские монеты достоинством в один фунт стерлингов

Памятные монеты, выпущенные в честь Brexit 31 октября, будут отданы на переплавку после того, как выход Великобритании из Евросоюза отложили еще на три месяца. Об этом накануне сообщило ВВС.

Королевскому монетному двору предложили выпустить новые 50 пенсов с запланированной датой выхода Великобритании. Однако теперь монеты должны быть списаны, поскольку Великобритания не покинет ЕС на этой неделе.

Представитель казначейства сказал, что, несмотря на это, монета в честь Brexit будет выпущена и войдет в оборот после того, "как мы выйдем" из Евросоюза.

Согласно информации веб-сайта Royal Mint, монета 50 пенсов изготовлена преимущественно из бронзы, которая считается драгоценным металлом.

Ранее сообщалось, что к 31 октября в Британии планировался выпуск 3 млн памятных монет достоинством в 50 пенсов. Еще 7 млн монет собирались изготовить в течение последующего года.

На них должна была быть надпись: "Мир, процветание и дружба со всеми народами", а также дата выхода Великобритании из ЕС – 31 октября 2019 года.

На прошлой неделе выпуск монет был приостановлен. Также сообщалось, что уже выпущенные монеты могут попасть на аукцион, где их цена составит сотни фунтов стерлингов.

Напомним, 28 октября премьер-министр Борис Джонсон официально принял предложение ЕС об отложении Brexit до 31 января 2020 года.

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Теги: ЕС, Британия, Евросоюз, монета, монеты, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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