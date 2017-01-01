Полиция в ходе рейда по задержанию наркоторговцев обнаружила не только наркотики, но и человеческие останки.

В Мехико в логове наркодилеров обнаружили алтарь с человеческими черепами. Об этом сообщает Daily Mail.

Мексиканская полиция в ходе операции по задержанию наркоторговцев арестовала 31 человека. Копы нашли запасы наркотиков и оружия.

Кроме того в логове преступников был найден алтарь с более чем 40 человеческими черепами. Там же находились десятки костей и даже законсервированный человеческий зародыш.

Стены алтаря были покрашены в красный цвет, а на одной из них изображена козлиная голова с гексаграммой между рогов.

Cмотрите фотогалерею: У мексиканских наркодилеров нашли алтарь из человеческих черепов

Сам алтарь представлял собой крест и деревянную маску с рогами. Он и был обложен черепами и костями.

Ранее сообщалось, что покойник рассмешил скорбящих на своих похоронах. Также Корреспондент писал о том, что на индийском кладбище откопали живого младенца.

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