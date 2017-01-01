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Соратник Меркель госпитализирован после падения со сцены

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Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер госпитализирован после падения на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде.

Глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер после падения на мероприятии в Дортмунде отправлен в больницу, сообщает журнал Spiegel.

После того как Альтмайер произнес речь, он начал спускаться с лестницы со сцены и упал. Очевидцы говорят, что министр сильно расшибся, но официальной информации о травмах нет. Представитель Минэкономики сообщила журналистам, что Альтмайер споткнулся на лестнице.

Коллеги министра через Twitter стали выражать соболезнования, глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр написала: "Какой ужас! Дорогой Петер Альтмайер, я желаю тебе скорейшего выздоровления и чтобы ты поскорее вновь вышел на сцену". С пожеланиями выздоровления в Twitter выступил также вице-канцлер Олаф Шольц.

Альтмайеру 60 лет, он - давний соратник Меркель, ранее руководил ведомством федерального канцлера, был координатором правительства по вопросам мигрантов.

Напомним, в июле у Меркель заметили третий приступ дрожи во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Ранее аналогичные ситуации происходили во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
 
После трех инцидентов с дрожью канцелярия Меркель изменила протокол церемонии встречи иностранных гостей.

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Теги: Минэкономики, Германия, видео, Меркель, политик, госпитализация, Ангела Меркель
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Источник: korrespondent.net

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