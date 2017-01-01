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Молдова объявила в международный розыск олигарха-беглеца Плахотнюка

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Олигарх-беглец проходит по двум уголовным делам по факту отмывания денег через подставные лица в особо крупных размерах.
Причиной объявления в розыск стала неявка к правоохранителям
Причиной объявления в розыск стала неявка к правоохранителям
Sputnik Молдова
Молдова объявила в международный розыск бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, который сейчас находится за границей, сообщается 29 октября в Facebook антикоррупционной прокуратуры. 
 
Причиной объявления в розыск и заочного ареста стала неявка Плахотнюка к правоохранителям.
 
Прокуратура напоминает, что Плахотнюк проходит в двух уголовных делах по факту отмывания денег в особо крупных размерах.
 
По данным следствия, в 2013-2015 годах он создал преступную схему для отмывания денег - открыл компании через подставных лиц, через которые вывел около $18 млн и 3,5 млн евро.
 
Ранее Антикоррупционная прокуратура вызвала Плахотнюка на допрос, однако тот не появился.
 
Экслидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк сбежал из страны в июне после обострения политического кризиса, который завершился сменой власти.
 
Ранее в Молдове в рамках расследования дела о краже миллиарда наложили арест на здания, зарегистрированные на компанию FinparInvest, подконтрольную бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку.
 
Еще сообщалось, что после окончания политического кризиса в Молдове 14 июня руководство Демпартии экстренно покинуло страну. Позже Владимир Плахотнюк сообщил в соцсети, что покинул страну, "чтобы обеспечить безопасность себя и своей семьи". Он пообещал вернуться, чтобы продолжить борьбу с нынешней властью в оппозиции.

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Теги: Молдова, олигарх, Плахотнюк, международный розыск
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Источник: korrespondent.net

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