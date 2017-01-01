Стали известны подробности показаний свидетеля разговора Трампа с Зеленским

Александр Виндман присутствовал во время разговора Трампа с Зеленским и был обеспокоен его возможными последствиями.

В США допросили присутствовавшего во время разговора Трампа с Зеленским чиновника Getty Images

Директор по европейским делам в Совете нацбезопасности США Александр Виндман, присутствовавший во время телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, дал показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа. Об этом сообщает Reuters во вторник, 29 октября.

Во время вступительного словам Виндман заявил, что был обеспокоен телефонным разговором между Трампом и Зеленским.

"Я не думал, что было бы правильным требовать, чтобы иностранное правительство провело расследование по поводу гражданина США, и я был обеспокоен последствиями поддержки Украины со стороны правительства США. Я осознал, что если бы Украина продолжила расследование в отношении Байденса и Бурисмы, это, вероятно, было бы истолковано как поддержка одной из партий. Все это подорвало бы национальную безопасность США", - сообщил Виндман.

Виндман стал первым человеком давшим показания по делу об импичменте президента США, который лично присутствовал при телефонном разговоре между Трампом и Зеленским 25 июля.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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