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Арабо-курдская ракета пробила броню сирийского Т-72

Комментариев: 1
Мощная противотанковая ракета пробила броню танка. Наводчик получил травмы, ему помогли выбраться и доставили в санчасть. Другие члены экипажа не пострадали.

В Сирии в одни из правительственных танков Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета (ПТУР) в ходе недавних столкновений сирийских войск с арабо-курдскими отрядами в горном районе провинции Латакия на западе страны. Об этом сообщает Lenta.ru во вторник, 29 октября.

ПТУР попала в верхнюю часть башни, которая является наименее защищенной - в броне осталась серьезная пробоина. Кроме того, вероятно, в результате атаки на танк кумулятивная струя проникла в боевое отделение, и находившийся внутри машины наводчик получил травму головы и контузию.

Пострадавший, которому удалось выбраться из танка при помощи товарищей, был отправлен в санитарную часть. Другие члены экипажа, командир и механик-водитель, по всей видимости, не пострадали.

Военные отвели подбитую машину в безопасное место, тем самым сохранив ее, однако если бы танк был оборудован динамической защитой, повреждений удалось бы и вовсе избежать. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

Как сообщалось, США вывела свои войска из зоны военной операции Турции в Сирии в Ирак. Позже они будут передислоцированы в Кувейт или Катар.

В то же время, часть военных будут переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей от боевиков "Исламского государства". 

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Теги: Сирия, ракета, танки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    29.10.2019, 17:55
Оценка:  -1
Boxerogos
Это был TOW 152-мм.Очень хороший ПТРК.
WTF2wtf    29.10.2019, 18:07
Оценка:  0
WTF2wtf
Откуда диванному шизоиду-украинофобу из раши знать, что там было?
Контуженое фантазерко
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