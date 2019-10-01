На протестах в Ираке погибли более 250 человек

С начала октября в результате протестов в Ираке погибли уже более 250 человек, сообщает Al Jazeera

"Более 250 человек были убиты в этом месяце на демонстрациях в столице Багдаде и нескольких других городах", - говорится в сообщении.

По данным издания, только сегодня утром во время столкновений с силовиками погибли по меньшей мере 14 протестующих, еще более сотни человек получили ранения.

Ранее в Багдаде из-за антиправительственных протестов ввели комендантский час.