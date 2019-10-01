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На протестах в Ираке погибли более 250 человек

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Массовіе антиправительственніе демонстрации проходят в Ираке с начала октября, число погибших и пострадавших растет.
На протестах в Ираке погибли более 250 человек
С начала октября в результате протестов в Ираке погибли уже более 250 человек, сообщает Al Jazeera.
 
"Более 250 человек были убиты в этом месяце на демонстрациях в столице Багдаде и нескольких других городах", - говорится в сообщении.
 
По данным издания, только сегодня утром во время столкновений с силовиками погибли по меньшей мере 14 протестующих, еще более сотни человек получили ранения.
 
Ранее в Багдаде из-за антиправительственных протестов ввели комендантский час.
 
В Ираке проходит вторая с начала месяца волна протестов. Демонстранты вышли на улицы в нескольких городах, включая Багдад. Жители страны выражают недовольство чрезвычайно высоким уровнем безработицы, плохим качеством государственных услуг и ростом коррупции.
 
В начале октября также в ходе разгона протестующих силами безопасности погибли не менее 100 человек. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.
 

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Теги: Ирак, беспорядки, протесты
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Источник: korrespondent.net

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