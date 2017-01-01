Во двор британки прилетел обломок бомбардировщика США

Женщина обнаружила в саду непонятный желтый предмет. По ее словам, он едва не попал в ее дом.

Бомбардировщик США B-52Х потерял металлическую деталь в саду жительницы городка Брейлс (графство Уорикшир) в Великобритании, сообщает 29 октября Интерфакс.

Это произошло, когда самолет возвращался на авиабазу после выполнения задания.

По данным британских полицейских, выложивших фото металлической детали, к ним обратилась неназванная жительница городка после того, как услышала звук глухого удара во время пролета бомбардировщика над ее домом, и, выйдя на улицу, к своему удивлению обнаружила в саду непонятный желтый предмет. По ее словам, он едва не попал в ее дом. Инцидент произошел 23 октября.

Авиационные эксперты, прибывшие на место происшествия вместе с полицией, установили, что металлический предмет является частью обшивки мотоотсека двигателя стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.

По сообщению Командования ВВС США в Европе, 23 октября четыре американских бомбардировщика B-52H, временно размещенные на авиабазе Фэрфорд в Англии, проводили тренировочные полеты в регионе Балтийского моря. По данным западных авиационных ресурсов, в частности, самолеты, способные нести ядерное оружие, выполняли задание в непосредственной близости от границ России - в небе над Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей.

Напомним, американские стратегические бомбардировщики B52H провели совместную тренировку с военными силами Украины, Румынии и Грузии над акваторией Черного моря.

Накануне сообщалось, что НАТО и Украина проводят учения в Черном море. В учениях Storm Fall-2019 принимают участие девять военных кораблей стран НАТО и около тысячи моряков.

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