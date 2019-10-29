Полицейский-гей отсудил $20 млн за дискриминацию

Вместо повышения мужчина получил от своего начальника совет "сбавить обороты со своей голубизной".

Полицейский нетрадиционной ориентации из американского штата Миссури получил компенсацию за дискриминацию на работе в размере почти 20 миллионов долларов. Об этом сообщает BBC News.

Житель города Сент-Луис Кейт Вильдхабер, служивший в местной полиции, подал против нее иск еще 2017 году. Причиной иска стала дискриминация мужчины из-за нетрадиционной ориентации.

По словам Вильдхабера, ему 23 раза отказывали в повышении по службе из-за того, что он гей. Некий Джон Сарацино, входивший на тот момент в Окружной совет полицейских комиссаров Сент-Луиса, посоветовал мужчине "сбавить обороты со своей голубизной", если тот хочет получить повышение.

Сам Сарацино подобный комментарий со своей стороны отрицает. Подобный комментарий якобы использовал и полицейский капитан Гай Минз.

В результате суд присяжных признал Вильдхабера жертвой дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Мужчине выплатят около 20 миллионов долларов компенсации.

Ранее сообщалось, что военный дезертировал и стал актером гей-порно. Также Корреспондент писал о том, что американец отсудил у любовника жены $750 тысяч.

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