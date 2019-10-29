Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полицейский-гей отсудил $20 млн за дискриминацию

Комментариев: 4
Вместо повышения мужчина получил от своего начальника совет "сбавить обороты со своей голубизной".
Полицейский-гей получил миллионы компенсации за дискриминацию
Полицейский-гей получил миллионы компенсации за дискриминацию
ST LOUIS COUNTY POLICE

Полицейский нетрадиционной ориентации из американского штата Миссури получил компенсацию за дискриминацию на работе в размере почти 20 миллионов долларов. Об этом сообщает BBC News.

Житель города Сент-Луис Кейт Вильдхабер, служивший в местной полиции, подал против нее иск еще 2017 году. Причиной иска стала дискриминация мужчины из-за нетрадиционной ориентации.

По словам Вильдхабера, ему 23 раза отказывали в повышении по службе из-за того, что он гей. Некий Джон Сарацино, входивший на тот момент в Окружной совет полицейских комиссаров Сент-Луиса, посоветовал мужчине "сбавить обороты со своей голубизной", если тот хочет получить повышение.

Сам Сарацино подобный комментарий со своей стороны отрицает. Подобный комментарий якобы использовал и полицейский капитан Гай Минз.

В результате суд присяжных признал Вильдхабера жертвой дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Мужчине выплатят около 20 миллионов долларов компенсации.

Ранее сообщалось, что военный дезертировал и стал актером гей-порно. Также Корреспондент писал о том, что американец отсудил у любовника жены $750 тысяч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, суд, гей, компенсация, нетрадиционная сексуальная ориентация, полицейский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    29.10.2019, 19:11
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Начальник был прав. Я бы еще и отпиzдил этого говномеса
Alexsy    29.10.2019, 18:52
Оценка:  -1
Alexsy
Что там отдельной колоны ВСУ в Киеве на прайде?
темп    29.10.2019, 18:50
Оценка:  -1
темп
Красавчик
Люблю_Украину    29.10.2019, 18:33
Оценка:  -2
Люблю_Украину
т.е. доказательств нет никаких, слово пиdора против слова начальника и бинго! пиdор получает 20 лямов...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь