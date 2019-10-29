Ликвидация аль-Багдади: стали известны подробности

Шпион США похитил белье лидера террористов, чтобы спецслужбы могли посредством ДНК-теста убедиться, что это аль-Багдади, перед операцией по ликвидации.

Демсилы Сирии (SDF), возглавляемые курдами, заявили, что их шпион похитил нижнее белье лидера террористов Абу Бакр аль-Багдади перед его ликвидацией. Об этом сообщил старший командующий SDF Полат Джан в Twitter во вторник, 29 октября.

Получив нижнее белье главы "Исламского государства", специалистам удалось проверить личность террориста и подтвердить, что это аль-Багдади.

"Наш собственный источник, который смог добраться до аль-Багдади, принес нижнее белье аль-Багдади, чтобы провести ДНК-тест и убедиться на 100%, что речь идет именно о нем", - написал он.

Джан настаивал, что SDF сыграли важную роль в спецоперации совместно с США. По его словам, "вся разведка и доступ к аль-Багдади, а также идентификация его местонахождения были результатом нашей собственной работы".

"Наш разведисточник участвовал в передаче координат, управлении высадкой десанта, участии в операции и ее успешности до последней минуты", - отметил он.

Курдский командующий также заявил, что вторжение Турции в Сирию замедлило реализацию спецоперации по обезвреживанию аль-Багдади.

"Больше месяца назад было принято решение о ликвидации аль-Багдади. Однако выход США и вторжение Турции побудили нас прекратить наши специальные операции, включая погоню за аль-Багдади", - написал он.

Подтверждая ликвидации лидера "Исламского государства" аль-Багдади, Трамп подтвердил значительную роль курдов в спецоперации.

Напомним, что ранее Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Останки главаря террористов ИГИЛ доставили на военную базу США в Ираке из деревни Бариша в провинции Идлиб в Сирии.

Позже также стало известно, что на севере Сирии убили правую руку лидера "Исламского государства" аль-Багдади – Абу Хассана аль-Мухаджира.

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