На Кипре упал тренировочный самолет, есть погибшие

Самолет, принадлежащий организации воздушного спорта, разбился недалеко от аэропорта, в результате чего погибли два человека.

Два человека погибли в результате падения тренировочного самолета недалеко от аэропорта Лефконико на севере Кипра. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По данным СМИ турецкого Кипра, самолет, принадлежащий организации воздушного спорта, разбился около 12.50 недалеко от аэропорта, в результате чего погибли два человека.

Никакой дополнительной информации об инциденте не поступало.

Министр транспорта турецкого Кипра Толга Атакан отправилась на место аварии.

Ранее сообщалось, что во двор британки прилетел обломок бомбардировщика США. Женщина обнаружила в саду непонятный желтый предмет. По ее словам, он едва не попал в ее дом.

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