Пентагон заказал почти 500 истребителей F-35

Самолеты будут поставлены по самой низкой цене за всю историю программы. Стоимость одного истребителя не превысит 80 млн долларов.

Более 450 самолетов F-35 уже эксплуатируются на 19 авиабазах по всему миру U.S. Department of Defense

Министерство обороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство и поставку 478 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Общая сумма контракта составит 34 млрд долларов, сообщается на сайте Lockheed Martin во вторник, 29 октября.

Отмечается, что новейшие самолеты будут поставлены "по самой низкой цене за всю историю программы". Стоимость одного истребителя не превысит 80 млн долларов. В среднем, цены снижены почти на 13%.

В рамках заключенного соглашения 291 самолет будет поставлен ВВС США, 127 – получат международные партнеры программы F-35, еще 60 истребителей предназначены иностранным военным заказчикам.

Международными партнерами программы производства F-35 являются, в частности, такие государства как Великобритания, Италия, Австралия и Норвегия.

На сегодняшний день в мире эксплуатируются более чем 450 самолетов F-35 на 19 авиабазах. Подготовку прошли более 900 пилотов и почти 8,5 тысяч техников.

Как сообщал Корреспондент.net, США исключили Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35 после того, как Анкара получила российские ЗРК С-400.

Также стало известно, что Госдепартамент США согласовал сделку о продаже Польше 32 истребителей F-35 на общую сумму около 6,5 млрд долларов.

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