В Сирии досрочно завершен отвод сил из зоны безопасности

В коридор безопасности зашли сирийские пограничники и российская военная полиция, отметил Сергей Шойгу.

Отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости во вторник, 29 октября.

"Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", – заявил Шойгу.

Он добавил, что больше 100 квадратных километров территории разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов – от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня.

Как известно, 22 октября закончилось 120-часовое прекращение огня на севере Сирии, курды покинули зону проведения военной операции Турции, после чего Анкара заявила о прекращении боевых действий, начатых 9 октября.

А 23 октября президенты Турции и России подписали меморандум по Сирии, который в частности предполагал введение подразделений российской военной полиции на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы.

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