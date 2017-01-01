Британский парламент проголосовал за досрочные выборы

Досрочные выборы назначены на 12 декабря 2019 года. За выборы выступили 438 членов парламента, против - 20.

Британская палата общин проголосовала 29 октября за законопроект о проведении досрочных выборов 12 декабря 2019 года. За выборы выступили 438 членов парламента, против - 20.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже трижды вносил в парламент инициативу о досрочных выборах, все три раза она не смогла набрать необходимых двух третей голосов депутатов, в частности, из-за того, что от голосования воздерживались лейбористы.

После очередного провала инициативы в понедельник, Джонсон заявил, что в следующий раз он внесет в парламент не инициативу, а законопроект, для принятия которого нужно простое большинство голосов.

Как известно, на прошлой неделе лидер Консервативной партии, премьер-министр Борис Джонсон призвал депутатов парламента провести досрочные всеобщие выборы 12 декабря.

Соцопросы показывают, что партия Джонсона выиграет возможные выборы. Поддержка консерваторов выросла на 3% за неделю, в то время как результат лейбористов не изменился.

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