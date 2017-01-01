В Канаде признали Голодомор геноцидом
Провинция Британская Колумбия, расположенная на западе Канады признала Голодомор актом геноцида украинцев, передает Укринформ. Соответствующий законопроект в третьем заключительном чтении получил единогласную поддержку депутатов.
“Целью этого законопроекта является чествование памяти миллионов украинцев и других, погибших во время Голодомора, а также напоминание о Голодоморе и других преступлениях против человечности”, - говорится в тексте законопроекта.
На рассмотрение провинциального парламента его внес глава фракции Партии зеленых Эндрю Уивер. Чтобы принять документ, депутатам понадобилось меньше недели.
Законопроект вступит в силу сразу после его одобрения лейтенантом-губернатором Британской Колумбии, что ожидается уже в четверг.
Согласно документу, четвертая суббота ноября в Британской Колумбии объявляется Днем памяти жертв Украинского голода и геноцида (Голодомора).
На сегодняшний день уже около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
МИД Германии против признания Голодомора геноцидом
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