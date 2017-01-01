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В Канаде признали Голодомор геноцидом

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Законопроект вступит в силу сразу после его одобрения лейтенантом-губернатором Британской Колумбии.
Еще одна канадская провинция признала Голодомор геноцидом
Еще одна канадская провинция признала Голодомор геноцидом
president.gov.ua

Провинция Британская Колумбия, расположенная на западе Канады признала Голодомор актом геноцида украинцев, передает Укринформ. Соответствующий законопроект в третьем заключительном чтении получил единогласную поддержку депутатов.

“Целью этого законопроекта является чествование памяти миллионов украинцев и других, погибших во время Голодомора, а также напоминание о Голодоморе и других преступлениях против человечности”, - говорится в тексте законопроекта.

На рассмотрение провинциального парламента его внес глава фракции Партии зеленых Эндрю Уивер. Чтобы принять документ, депутатам понадобилось меньше недели.

Законопроект вступит в силу сразу после его одобрения лейтенантом-губернатором Британской Колумбии, что ожидается уже в четверг.

Согласно документу, четвертая суббота ноября в Британской Колумбии объявляется Днем памяти жертв Украинского голода и геноцида (Голодомора).

На сегодняшний день уже около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

МИД Германии против признания Голодомора геноцидом

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Теги: Голодомор, Канада, законопроект, геноцид
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Источник: korrespondent.net

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