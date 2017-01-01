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США поддерживают вступление Северной Македонии в НАТО

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Несостоявшееся решение Европейского Совета о начале переговоров о вступлении в ЕС не меняет позиции США.
В США поддерживают вступление Северной Македонии в НАТО
В США поддерживают вступление Северной Македонии в НАТО

Соединенные Штаты Америки подтвердили свою поддержку Северной Македонии на пути европейской и евроатлантической интеграций. С таким заявлением выступила министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринская на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмером, прибывшим с рабочим визитом в Скопье.

"Ратификация протокола в Сенате конгресса США и визит госсекретаря Помпео являются ярким свидетельством стратегического партнерства и поддержки Северной Македонии со стороны США. Несостоявшееся решение Европейского Совета о начале переговоров о вступлении в ЕС не меняет нашей позиции: мы продолжим работать над достижением наших стратегических целей - членства в Европейском союзе и НАТО", - отметила Шекеринская.

22 октября Сенат конгресса США принял протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. 91 сенатор проголосовал "за", двое выступили против.

Напомним, 6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. После ратификации документа всеми 29 членами альянса страна будет признана тридцатым членом этой организации.

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Теги: США, НАТО, Македония
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Источник: korrespondent.net

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