Свидетель разговора Трампа с Зеленским рассказал о вырезках в стенограмме

Сотрудник Белого дома 11 часов в закрытом режиме давал показания Конгрессу относительно разговора президентов США и Украины.

Александр Виндман рассказал о купюрах в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Ключевые слова и выражения в опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским были пропущены. Такие показания дал во вторник, 29 октября трем комитетам нижней палаты Конгресса США сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) администрации президента США и главный эксперт Белого дома по вопросам Украины Александр Виндман, сообщает The New York Times.

По оценке газеты, Виндман в закрытом режиме отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей в течение 11 часов. Сотрудник СНБ и кадровый военный рассказал, что скрывают значки в стенограмме, призванные обозначать недосказанные лидерами двух стран фразы.

Например, насколько помнит Виндман, из стенограммы пропало упоминание Зеленским названия газовой компании Burisma, в правления которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. В документе опущены неоднократные упоминания Трампом записи выступления, в котором Джозеф Байден рекомендовал уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.

Сотрудник СНБ показал, что ему было поручено внести уточнения в печатную копию аудиозаписи разговора лидеров двух стран. Виндман передал выполненную работу своему непосредственному начальнику. В стенограмме, опубликованной позже Белым домом, часть поправок были сохранены, а часть не были учтены.

Издание напоминает о том, что американская сторона воспроизводила разговор Трампа и Зеленского по записям стенографистов, что были сделаны на слух, и при помощи программного обеспечения, предназначенного для распознавания голоса индивида. Эта программа зачастую не фиксирует имена и технические термины.

Ранее сообщалось, что свидетель, присутствовавший при разговоре двух президентов, даст показания в Конгрессе.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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