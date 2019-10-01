В Нидерландах придумали способ очистки рек от пластика

Устройство, изобретенное молодым экопредпринимателем, может собрать не менее 50 тонн пластика в день.

Одно из экспериментальных устройств уже работает в Малайзии The Ocean CleanUp Read more at DutchNews.nl:

В Нидерландах 25-летний Боян Слат презентовал аппарат, предназначенный для очистки от пластика рек и других водоемов, сообщает DutchNews.

"Нидерландский экопредприниматель Боян Слат представил в Роттердаме устройство, предназначенное для того, чтобы вылавливать пластик из рек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Слат провел четыре года со своей командой, и в конце концов разработал устройство, которое может собрать не менее 50 тонн пластика в день.

После полного наполнения устройство, стоимость которого составляет 700 000 евро, направляет оператору соответствующий сигнал. Весь собранный мусор отправляется на переработку.

Два подобных аппарата уже начали работу: один в Джакарте (Индонезия), другой - в Куала-Лумпуре (Малайзия).

По словам Слата, он продолжает работу над технологией борьбы с загрязнением пластиком. Сейчас изобретатель испытывает усовершенствованную версию устройства для очистки Тихого океана между Гавайями и Калифорнией.

It’s been four long years, but we now have a method to stop plastic at the source. Big thanks to the team for making this dream a reality! https://t.co/KoxYwetSpI pic.twitter.com/oiD4YepHXX — Boyan Slat (@BoyanSlat) October 26, 2019

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Напомним, на встрече G20, которая состоялась летом этого года, договорились о борьбе с пластиком в океанах.

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