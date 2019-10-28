Борис Джонсон стал популярным персонажем Хэллоуина

Британский премьер в этом году попал в десятку популярнейших в Британии героев Хэллоуина.

К нынешнему празднику Хэллоуин в Великобритании дети активно готовят костюмы, изображающие главу правительства Бориса Джонсона, несущего с собой Brexit, сообщает Metro.

"У вас есть большой шанс, что маленький Борис Джонсон постучится в двери вашего дома", - говорится в сообщении.

Согласно исследованиям Beano Studios, в этом году премьер-министр Британии занял 10 место в списке самых популярных у детей героев на Хэллоуин.

Более половины из опрошенных двух тысяч британских родителей и детей заявили, что воспринимают Brexit как вдохновение для праздника, свыше 25% собираются одеться 31 октября в костюмы известных британских политиков.

В целом две трети участников опроса считают Джонсона "самой страшной знаменитостью", наряду с Трампом и такими художественными персонажами как Человек-паук и Джокер.

Как известно, на прошлой неделе лидер Консервативной партии, премьер-министр Борис Джонсон призвал депутатов парламента провести досрочные всеобщие выборы 12 декабря.

Соцопросы показывают, что партия Джонсона выиграет возможные выборы. Поддержка консерваторов выросла на 3% за неделю, в то время как результат лейбористов не изменился.

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