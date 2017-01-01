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В Камеруне более 40 человек стали жертвами оползня

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Спасатели нашли тела 26 детей, погибших из-за оползня, вызванного ливнями. Поисково-спасательная операция продолжается.
Из-за оползня в западном Камеруне погибло 42 человека
Из-за оползня в западном Камеруне погибло 42 человека
tellerreport.com

По меньшей мере 42 человека погибли в результате оползня в Камеруне, сообщает Reuters.

Отмечается, что по данным государственных СМИ, в результате оползня, вызванного проливными дождями в западном Камеруне, погибли по меньшей мере 42 человека.

Спасатели на протяжении дня обыскивали обломки разрушенных домов в городе Бафуссам в западном нагорье. В частности, они нашли тела 26 детей. Поиски людей, которые могли остаться под обломками, продолжаются.

Ранее сообщалось, что оползень убил почти 20 человек в Эфиопии. Его сход был спровоцирован сильными дождями.

Перед этим жертвами оползней стали около 80 человек в Китае и Мьянме.

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Теги: дети, смерть, оползень, Камерун, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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