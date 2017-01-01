В целях экономии денег по совету врачей женщина провела две пластические операции за раз.

Многодетная мать умерла после увеличения груди и подтяжки живота Louise Harvey via Facebook

Жительница английского Нориджа 36-летняя мать троих детей Луиза Харви увеличила грудь, подтянула живот и умерла. Об этом сообщает Daily Mail.

После рождения троих детей Харви решилась на подтяжку живота и увеличение груди. Они потеряли форму из-за родов.

Женщина обратилась в клинику, где ей посоветовали сделать обе манипуляции за раз, чтобы сэкономить деньги. Харви согласилась и перенесла трехчасовую операцию.

Cмотрите фотогалерею: Мать троих детей сэкономила на пластике и умерла

Через день англичанку отпустили домой, а спустя неделю врач подтвердил, что с ней все хорошо.

Через полторы недели Харви потеряла сознание и умерла. Оказалось, что в клинике женщине не выдали после операции антикоагулянты, разжижающие кровь. В ее сердце и легких образовались сгустки крови, что привело к двусторонней легочной эмболии.

Ранее сообщалось, что звезда телешоу увеличила грудь и пожалела. Также сообщается, что женщина может заниматься сексом с мужем раз в год.

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