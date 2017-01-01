Мать троих детей сэкономила на пластике и умерла
Жительница английского Нориджа 36-летняя мать троих детей Луиза Харви увеличила грудь, подтянула живот и умерла. Об этом сообщает Daily Mail.
После рождения троих детей Харви решилась на подтяжку живота и увеличение груди. Они потеряли форму из-за родов.
Женщина обратилась в клинику, где ей посоветовали сделать обе манипуляции за раз, чтобы сэкономить деньги. Харви согласилась и перенесла трехчасовую операцию.
Cмотрите фотогалерею: Мать троих детей сэкономила на пластике и умерла
Через день англичанку отпустили домой, а спустя неделю врач подтвердил, что с ней все хорошо.
Через полторы недели Харви потеряла сознание и умерла. Оказалось, что в клинике женщине не выдали после операции антикоагулянты, разжижающие кровь. В ее сердце и легких образовались сгустки крови, что привело к двусторонней легочной эмболии.
Ранее сообщалось, что звезда телешоу увеличила грудь и пожалела. Также сообщается, что женщина может заниматься сексом с мужем раз в год.
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