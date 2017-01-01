В США произошла стрельба, трое погибших

В Калифорнии неизвестный открыл стрельбу возле одного из домов. Три человека погибли, девять были ранены.

Три человека погибли, девять были ранены в результате стрельбы возле одного из домов калифорнийского города Лонг-Бич. Об этом в среду, 30 октября, сообщает телеканал ABC7 News.

Отмечается, что стрельба произошла поздно вечером во вторник по местному времени. Рядом с домом было обнаружено множество гильз.

Канал уточняет, что на место происшествия прибыли полиция и медики, специалисты оказали помощь девяти пациентам. Вскоре они доставили пострадавших в ближайшие больницы. Также были обнаружены тела трех погибших в возрасте около 20 лет.

У канала пока что нет информации о личности подозреваемого или сведений о том, находится ли он под стражей.

Ранее сообщалось, что полицейский в США выстрелил в своего сына, приняв его за преступника.

А несколькими днями ранее в Техасе произошла стрельба на встрече выпускников, два человека погибли.

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