Австралиец 18 лет жил с капсулой марихуаны в носу
В Австралии к врачам обратился 48-летний мужчина из-за головных болей. В его носу оказалась капсула с марихуаной. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на заключение врачей.
Австралиец обратился в больницу из-за головных болей. Также он рассказал специалистам, что много лет он ощущал частичную заложенность носа и страдал повторяющимися инфекциями.
Под наркозом из ноздри пациента врачи изъяли камень ринолит. Внутри него оказалось растение.
Позже мужчина признался, что в 30 летнем возрасте будучи заключенным спрятал в носу пакетик с марихуаной. А когда не смог его достать, решил, что проглотил наркотик.
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