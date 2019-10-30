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Австралиец 18 лет жил с капсулой марихуаны в носу

Комментариев: 1
Во время заключения восемнадцать лет назад, мужчина спрятал в ноздре пакетик с марихуаной.
Мужчина оставил сверток с марихуаной в носу на 18 лет
Мужчина оставил сверток с марихуаной в носу на 18 лет
Getty Images

В Австралии к врачам обратился 48-летний мужчина из-за головных болей. В его носу оказалась капсула с марихуаной. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на заключение врачей.

Австралиец обратился в больницу из-за головных болей. Также он рассказал специалистам, что много лет он ощущал частичную заложенность носа и страдал повторяющимися инфекциями.

Под наркозом из ноздри пациента врачи изъяли камень ринолит. Внутри него оказалось растение.

Фото: Smith et al., BMJ Case Reports

Позже мужчина признался, что в 30 летнем возрасте будучи заключенным спрятал в носу пакетик с марихуаной. А когда не смог его достать, решил, что проглотил наркотик.

Ранее сообщалось, что у жителя Панамы отросла мошонка до колен. Также Корреспондент писал о том, что бегуна с наклейкой "Иисус спасет" спас Иисус Буэно.

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Теги: Австралия, курьезы, марихуана, фото, курьез, инцидент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин_xyйло    30.10.2019, 11:27
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Зя! до сих пор так живет...
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