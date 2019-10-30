В России скончалась самая старая женщина планеты

С января 2019 года россиянка была внесена в Книгу рекордов России как самый пожилой житель планеты.

Женщина была внесена в Книгу рекордов Гиннесса ТАСС

В поселке Алча Астраханской области скончалась Танзиля Бисембеева, которой было 124 года, сообщает 30 октября Российская газета.

"Умерла она спокойно, похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок", - говорится в сообщении.

Танзиля Бисембеева родилась во времена царской России, в 1896 году.

С января 2019 года россиянка была внесена в Книгу рекордов России как самый пожилой житель планеты.

Отмечается, что в Книге рекордов Гиннесса старейшим человеком на Земле указана француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года и 164 дня.

Появившаяся на свет еще в позапрошлом веке Танзиля Бисембеева была свидетельницей целого ряда исторических событий: революции, Великой Отечественной войны, распада СССР. Она была старшей в семье из восьми детей. У самой долгожительницы трое сыновей, десять внуков, 25 правнуков и два праправнука.

Ранее сообщалось, в Украине в возрасте 117 лет умерла самая старая бабушка Кристина Нагорная из Черниговской области.

Еще сообщалось, что возглавлявшая список мировых долгожительниц японка Наби Тадзима умерла в субботу, 21 апреля, в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет.

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