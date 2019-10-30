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На дне море нашли первый авианосец, подбитый японским камикадзе

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Авианосец был уничтожен в ходе спецоперации - первой успешной атаки пилота-камикадзе на корабль ВМС США во время Второй мировой войны.
Это был первый авианосец, которого уничтожил камикадзе
Это был первый авианосец, которого уничтожил камикадзе
NHK
Ученые обнаружили на дне Филиппинского моря первый американский авианосец, потопленный японским летчиком-самоубийцей в 1944 году вместе со 143 людьми на борту, сообщает 30 октября NHK.
 
По данным японской телерадиокомпании, находящееся на глубине 4736 метров судно удалось заснять с помощью подводного беспилотника. На затопленном авианосце видно его название - "Сен Ло" (St. Lo), следы маскировочной краски и надписи на английском языке.
 
Авианосец был уничтожен в ходе спецоперации - первой успешной атаки пилота-камикадзе на корабль ВМС США во время Второй мировой войны. Тогда один самолет из японского отряда попал в палубу судна, что привело к детонации арсенала и затоплению авианосца. В результате атаки на "Сен Ло" погибли 143 человека.
 
После успеха этой спецоперации японское командование приказало увеличить число атак с помощью пилотов-камикадзе. Это привело к гибели более 4 тысяч человек.
 
Напомним, в Египте в заливе Абу-Кир нашли древнеегипетский торговый корабль. Ранее его существование было подтверждено только историческими данными.
 
Еще сообщалось, что британские ученые во главе с подводным археологом Дэвидом Гиббинсом нашли части затонувшего в XVII веке торгового судна, перевозившего сокровища, нынешняя стоимость которых составляет приблизительно 10 миллионов долларов.

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Теги: Япония, корабль, Вторая мировая война, авианосец
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Источник: korrespondent.net

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