На дне море нашли первый авианосец, подбитый японским камикадзе

Авианосец был уничтожен в ходе спецоперации - первой успешной атаки пилота-камикадзе на корабль ВМС США во время Второй мировой войны.

Это был первый авианосец, которого уничтожил камикадзе NHK

Ученые обнаружили на дне Филиппинского моря первый американский авианосец, потопленный японским летчиком-самоубийцей в 1944 году вместе со 143 людьми на борту, сообщает 30 октября NHK.

По данным японской телерадиокомпании, находящееся на глубине 4736 метров судно удалось заснять с помощью подводного беспилотника. На затопленном авианосце видно его название - "Сен Ло" (St. Lo), следы маскировочной краски и надписи на английском языке.

Авианосец был уничтожен в ходе спецоперации - первой успешной атаки пилота-камикадзе на корабль ВМС США во время Второй мировой войны. Тогда один самолет из японского отряда попал в палубу судна, что привело к детонации арсенала и затоплению авианосца. В результате атаки на "Сен Ло" погибли 143 человека.

После успеха этой спецоперации японское командование приказало увеличить число атак с помощью пилотов-камикадзе. Это привело к гибели более 4 тысяч человек.

Напомним, в Египте в заливе Абу-Кир нашли древнеегипетский торговый корабль . Ранее его существование было подтверждено только историческими данными.

Еще сообщалось, что британские ученые во главе с подводным археологом Дэвидом Гиббинсом нашли части затонувшего в XVII веке торгового судна, перевозившего сокровища, нынешняя стоимость которых составляет приблизительно 10 миллионов долларов.

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