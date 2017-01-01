Венгрия наложила вето на заявление послов НАТО по Украине

Власти Венгрии считают, что Украина не в полной мере выполняет свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом.

Между Венгрией и Украиной есть некоторые разногласия по вопрсу меньшинств ua.news

Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса по Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает издание Daily News Hungary.

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Сийярто отметил, что в данное заявление венгерская сторона предложила внести изменения. По его словам, Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. В НАТО их предложения отвергли.

"У нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию", - заявил Сийярто.

Напомним, Североатлантический совет НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом 30 октября начал двухдневный визит в Украину.

Как сообщалось 18 октября, венгры Закарпатья обиделись на местного губернатора.

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