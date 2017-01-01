В Германии на поминках гостей накормили пирогом с гашишем

Работница ресторана перепутала поминальный пирог с другим, ранее приготовленным ее дочерью.

Скорбящих на поминках накормили выпечкой с марихуаной medpotnow.com

В немецком городе Росток людей на поминках случайно угостили пирогом с марихуаной. Об этом сообщает издание Bild.

После похорон по традиции скорбящие отправились в ресторан выпить кофе и съесть пирог. После трапезы тринадцати людям стало плохо. Их с тошнотой и головокружением отправили в больницу.

Оказалось, что 18-летняя дочь работницы ресторана испекла пирог с гашишем, а его по ошибке подали скорбящим.

Сообщается, что инцидент произошел в августе 2019 года, но о нем не рассказывали из уважения к скорбящим. Полиция проводит расследование в отношении 18-летней девушки.

Накануне сообщалось, что австралиец 18 лет жил с капсулой марихуаны в носу. Также Корреспондент писал о том, что мужчина с 15 пулевыми ранениями сам пришел в больницу.

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