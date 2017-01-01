Обгоревший мальчик впервые за 14 лет откроет глаза

Ребенок мечтает о том, чтобы его перестали называть зомби и бояться, а также увидеть красоту своей школьной подруги.

Ребенок, обгоревший в два года, впервые за 14 лет сможет видеть

Подросток из Галвестона, штат Техас, впервые за 14 лет надеется обрести зрение. Мальчик полностью обгорел в возрасте двух лет и был крайне изувечен. Его историю рассказывает The Sun.

Заид Гарсия из США пережил пожар в котором потерял 80% кожи. В его колыбельку упала свеча когда ему было всего 2 года.

За это время ребенок пережил множество операций, в том числе ампутаций и трансплантации кожи.

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Накануне парень обратился к неравнодушным через интернет. Заид попросил финансовой помощи для операции по восстановлению зрения. Глаза мальчика находятся под шаром кожи, и если его удалить, возможно парень сможет видеть.

Заиду необходимо было 50 тысяч фунтов, но его история настолько тронула людей, что ему собрали уже 300 тысяч.

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Мальчик дал интервью, в котором рассказал о чем мечтает. Он надеется, что сможет увидеть свою семью спустя 14 лет и красоту его лучшей подруги Джулии. Также парень мечтает, чтобы при встрече “люди видели перед собой человека, а не зомби и монстра”.

Шестнадцатилетний подросток все время остается оптимистом, и надеяться, что его пример поможет другим людям верить в чудеса.

Как сообщалось 25 октября, в Днепре дети подожгли мальчика. Врачи борются за жизнь 8-летнего Кирилла.

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