В Бельгии в грузовике обнаружили 12 мигрантов

Мужчины из Сирии и Судана находились в рефрижераторе с фруктами и овощами. Полицию вызвал водитель, который заподозрил, что в прицепе его грузовика находятся люди.

В Бельгии в рефрижераторе с фруктами и овощами нашли 12 мигрантов

В грузовике, припаркованном на автостоянке вдоль автомагистрали Од - Тюрнхаут в Бельгии, обнаружили 12 мигрантов. Об этом сообщает RTBF в среду, 30 октября.

Полицию на автостоянку в ночь на среду вызвал водитель грузовика, который заподозрил присутствие людей в своем транспортном средстве.

Полицейские вытащили из грузовика, перевозившего фрукты и овощи, 12 взрослых мужчин, потом перевели в отделение по делам иностранцев.

"Вчера вечером нам позвонил водитель грузовика, который заподозрил, что в его рефрижераторе находятся люди. Как следствие, мы обнаружили 12 взрослых мужчин из Сирии и Судана", - сказала Сара Фредерикс. Все мигранты были найдены целыми и невредимыми.

Напомним, на прошлой неделе британские полицейские обнаружили грузовик с 39 телами в графстве Эссекс. Изначально предполагалось, что грузовик из Болгарии и въехал в Великобританию в минувшую субботу. Скорее всего, люди погибли от переохлаждения. В грузовике была минусовая температура.

Позже GPS-отчет показал, что автомобиль находился во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале, затем отправлялся в Бельгию. В последний раз в Европе прицеп был зафиксирован в бельгийском портовом городе Зебрюгге 22 октября, после чего отправился в поездку в британский Пурфлит.

Были арестованы пятеро людей, среди них - 38-летние мужчина и женщина с Уоррингтона и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве и находятся под стражей. А 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непреднамеренного убийства, а также в торговле людьми, содействие незаконной иммиграции и отмывании денег.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet