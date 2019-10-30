Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курды подожгли нефть в Сирии

Комментариев: 1
Подразделения правительственной армии Сирии вступили в ожесточенные боестолкновения с турецкими военными на юго-востоке района Рас Аль-Айн.
Курдский боец в Сирии
Курдский боец в Сирии
ANFnews

Отряды коалиции Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, подожгли нефть, чтобы затруднить действия турецких ВВС в этом регионе. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA в среду, 30 октября.

По поступающей информации, курдские бойцы выкачали большое количество нефти из нескольких скважин и подожгли ее, чтобы создать дымовую завесу и затруднить полеты военных турецких самолетов в приграничной зоне.

Отмечается, что эта акция проведена СДС неподалеку от населенного пункта Телль-Тамер на северо-востоке Сирии.

Также сообщается, что подразделения правительственной армии Сирии вступили в ожесточенные боестолкновения с турецкими военными на юго-востоке района Рас Аль-Айн.

Турецкие оккупационные силы и их наемники начали крупномасштабное наступление на селение Абу-Расен к востоку от Рас Аль-Айна, нанося артиллерийские удары по его окрестностям. Турецкий агрессор захватил селения Аль-Махмудия и Ад-Дарбу после нанесения по ним артиллерийских и воздушных ударов, – пишет агентство, не сообщая о потерях сторон.

Как известно, 22 октября закончилось 120-часовое прекращение огня на севере Сирии, курды покинули зону проведения военной операции Турции, после чего Анкара заявила о прекращении боевых действий, начатых 9 октября.

А 23 октября президенты Турции и России подписали меморандум по Сирии, который в частности предполагал введение подразделений российской военной полиции на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: нефть, Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Rangol    30.10.2019, 21:25
Оценка:  0
Rangol
Ложь, Теперь США контролируют нефтяные месторождения в Сирии и поджигают их поскольку собираются спрыгнуть из Сирии
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь