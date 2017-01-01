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Европол арестовал 60 интернет-мошенников

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В международной операции по поиску злоумышленников приняли участие Колумбия и 18 европейских стран.
Европол сообщил об аресте 60 интернет-мошенников
Европол сообщил об аресте 60 интернет-мошенников

Международная операция под руководством правоохранительных органов Австрии позволила арестовать 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в виртуальном пространстве. Об этом сообщили в среду, 30 октября, в Европейском полицейском агентстве (Европол), оказавшем поддержку действиям блюстителей порядка.

"Операция была направлена против преступных сетей, занимающихся мошенничеством, в частности проводящих незаконные операции на различных платформах и использующих украденные данные кредитных карт для совершения покупок в интернете", - отметили в организации. В ней приняли участие Колумбия и 18 европейских стран, в том числе Великобритания, Германия и Франция.

Как уточнили в Европоле, арест подозреваемых был произведен в период с 23 сентября по 4 октября. "Выявлены более 6,5 тыс. мошеннических операций, проведены обыски в 40 домах и арестованы 60 человек", - подчеркнули в организации. Ущерб от деятельности злоумышленников, по предварительной информации, составил не менее €5 млн.

Ранее Европол провел крупную операцию против спортивного допинга. Задержания подозреваемых и обыски проводились в 23 странах Евросоюза и еще 10 государствах за пределами ЕС.

Европол заявил об угрозе мафии для безопасности ЕС

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Теги: интернет, хакеры, мошенничество, мошенники, Европол
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Источник: korrespondent.net

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