Саммит АТЭС в Чили отменили из-за массовых беспорядков

Президент Чили отменил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а также конференцию ООН по изменению климата.



Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также климатический форум COP25 в Чили не состоится, сообщает телеканал

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также климатический форум COP25 в Чили не состоится, сообщает телеканал 24 Horas

Решение принял президент Чили Себастьян Пиньера. Причина в массовых акциях протеста, которые проходят по всей стране.



По его словам, оно далось ему очень нелегко.





Напомним, в последние недели в Чили проходят массовые акции протеста , которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.

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