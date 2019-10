Появилось видео штурма дома лидера ИГ в Сирии

США опубликовали видео, на котором видно начало штурма дома в Сирии, где укрывался уничтоженный лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади. Видео опубликовано в Twitter Центрального командования вооруженных сил США.

На кадрах виден дом, окруженный забором, к нему с двух сторон выдвигаются две группы штурмующих. Видео длится 10 секунд и снято с беспилотника.





"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

