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Появилось видео штурма дома лидера ИГ в Сирии

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Американские военные показали видеозапись штурма дома лидера Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади.


США опубликовали видео, на котором видно начало штурма дома в Сирии, где укрывался уничтоженный лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади. Видео опубликовано в Twitter Центрального командования вооруженных сил США.

На кадрах виден дом, окруженный забором, к нему с двух сторон выдвигаются две группы штурмующих. Видео длится 10 секунд и снято с беспилотника.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Возглавляемые курдами Демократические силы Сирии, заявили, что их шпион похитил нижнее белье лидера террористов перед его ликвидацией.

Получив нижнее белье главы Исламского государства, специалистам удалось проверить личность террориста и подтвердить, что это аль-Багдади.

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Теги: видео, боевик, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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