Появилось видео штурма дома лидера ИГ в Сирии

Американские военные показали видеозапись штурма дома лидера Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади.



США опубликовали видео, на котором видно начало штурма дома в Сирии, где укрывался уничтоженный лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади. Видео опубликовано в Twitter Центрального командования вооруженных сил США.

На кадрах виден дом, окруженный забором, к нему с двух сторон выдвигаются две группы штурмующих. Видео длится 10 секунд и снято с беспилотника.





"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Возглавляемые курдами Демократические силы Сирии, заявили, что их шпион похитил нижнее белье лидера террористов перед его ликвидацией.

Получив нижнее белье главы Исламского государства, специалистам удалось проверить личность террориста и подтвердить, что это аль-Багдади.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet