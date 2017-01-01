Штаб Трампа: Запрет Twitter на политрекламу – "очень тупой"

В избирательном штабе Дональда Трампа жестко раскритиковал запрет социальной сети на политрекламу.



Пресс-служба избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа в резкой форме прокомментировала решение руководства социальной сети Twitter ввести запрет на любую политическую рекламу.



В штабе Трампа упрекнули Twitter за то, что соцсеть "отвернулась от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли".







СМИ подсчитали твиты Трампа за 2018 год

"Очень тупое решение в отношении акционеров. Прекратит ли Twitter размещать рекламу ангажированных СМИ,...направленную против республиканцев?" – написали в штабе.

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