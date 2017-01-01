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Штаб Трампа: Запрет Twitter на политрекламу – "очень тупой"

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В избирательном штабе Дональда Трампа жестко раскритиковал запрет социальной сети на политрекламу.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Пресс-служба избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа в резкой форме прокомментировала решение руководства социальной сети Twitter ввести запрет на любую политическую рекламу.
 
В штабе Трампа упрекнули Twitter за то, что соцсеть "отвернулась от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли".
 
"Очень тупое решение в отношении акционеров. Прекратит ли Twitter размещать рекламу ангажированных СМИ,...направленную против республиканцев?" – написали в штабе.

СМИ подсчитали твиты Трампа за 2018 год 
 
Напомним, с 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в Twitter. В соцсети опасаются, что таргетированная реклама может скомпрометировать политические предпочтения людей.

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Теги: twitter, Трамп, политическая реклама в интернете
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Источник: korrespondent.net

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