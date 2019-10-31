Раскрыты новые подробности ликвидации лидера ИГ

Главный террорист Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя и двоих детей.

Читай также: Стало известно, как аль-Багдади удавалось скрываться Командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи рассказал в Twitter подробности операции по ликвидации главаря Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади.

Командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи рассказал в Twitter подробности операции по ликвидации главаря Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади.

По его словам, перед началом штурма американские военные призывали тех, кто находился внутри, сдаться. Были предприняты все силы, чтобы избежать жертв среди гражданских и детей.



Несмотря на это, пять членов ИГ – четыре женщины и один мужчина – отказались сложить оружие и представляли опасность для военных. Когда штурм был уже неизбежен, аль-Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей.



"Всего шесть членов ИГ погибли на объекте: четыре женщины и двое мужчин, включая аль-Багдади", – рассказал Маккензи.



Читай также: Появилось видео штурма дома лидера ИГ в Сирии После этого спецназ США вывез множество вещей с места ликвидации лидера ИГ. Для подтверждения личности аль-Багдади использовали специальный ДНК-анализ. В течение 24 часов тело террориста захоронили в море.



Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп на специальном брифинге сообщил, что После этого спецназ США вывез множество вещей с места ликвидации лидера ИГ. Для подтверждения личности аль-Багдади использовали специальный ДНК-анализ. В течение 24 часов тело террориста захоронили в море.Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Возглавляемые курдами Демократические силы Сирии, заявили, что их шпион похитил нижнее белье лидера террористов перед его ликвидацией.

Получив нижнее белье главы Исламского государства, специалистам удалось проверить личность террориста и подтвердить, что это аль-Багдади.

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