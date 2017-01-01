На Филиппинах произошло новое землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился в 35 километрах к западу от города Давао.

Трещина в земле возникла после землетрясения на Филиппинах Manila Bulletin



Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в четверг, 31 октября, на острове Минданао на Филиппинах, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения на этот раз находился в 35 километрах к западу от города Давао, на глубине около 20 километров.

Давао –третий по количеству населения город на Филиппинах с населением более 1,6 млн человек, главный порт острова Минданао.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним,29 октября Геологическая служба США сообщила о произошедшем землетрясении на Филиппинах магнитудой 6,8. Позднее она была понижена до 6,6.

Две недели назад на острове Минданао произошло другое землетрясение магнитудой 6,3. Тогда погибли не менее пяти человек и свыше 70 пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet