В Японии произошел пожар в замке из списка ЮНЕСКО
Полностью сгорел главный зал замка Сюри в в префектуре Окинава и одно из зданий комплекса.
В японском городе Наха в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает телеканал NHK.
Возгорание произошло ночью 31 октября. Полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса. В общей сложности сгорело 4200 квадратных метров замка.
В тушении огня задействованы 30 пожарных бригад. Информации о пострадавших нет.
https://t.co/DR8RG4zTyj#nhk_news #nhk_video # pic.twitter.com/P1wWmdDkiC— NHK (@nhk_news) October 30, 2019
Замок Сюри был построен около 500 лет назад и во времена государства Рюкю выполнял роль императорской резиденции. В годы Второй мировой войны здание было разрушено после бомбардировок американской авиации. Главный зал восстановили в 1992 году.
В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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