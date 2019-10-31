В Японии произошел пожар в замке из списка ЮНЕСКО

Полностью сгорел главный зал замка Сюри в в префектуре Окинава и одно из зданий комплекса.



В японском городе Наха в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает телеканал В японском городе Наха в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает телеканал NHK

Возгорание произошло ночью 31 октября. Полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса. В общей сложности сгорело 4200 квадратных метров замка.



Замок Сюри был построен около 500 лет назад и во времена государства Рюкю выполнял роль императорской резиденции. В годы Второй мировой войны здание было разрушено после бомбардировок американской авиации. Главный зал восстановили в 1992 году.







В Италии сдают в аренду замок за $100 В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



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