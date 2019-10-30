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Конгресс США заблокировал участие России в G7

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В резолюции говорится, что Россию необходимо не допускать к участию в Большой семерке до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".
Конгресс принял резолюцию о запрете России участвовать в G7
Конгресс принял резолюцию о запрете России участвовать в G7
Getty Images

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США в среду, 30 октября, принял резолюцию против участия России в саммите G7. Заседание комитета транслировалось на канале в YouTube.

Инициативу для голосования внес конгрессмен Альбио Сирейс. В документе указано, что Россию необходимо не допускать к участию в Большой семерке до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

"С 2014 года после того, как Россия перестала участвовать в G7 на фоне конфликта на юго-востоке Украины, ни одно из условий для ее возвращения не было выполнено", - сказал Сирейс.

Он также отметил, что Россия, по его словам, напротив, стала более агрессивной в отношении Украины и "подорвала демократию во многих других странах, включая США".

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, РФ можно пригласить в G7 в качестве гостя. Страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе – лидеров не входящих в G7 стран.

Как сообщалось, Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

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Теги: Россия, Россия-США, США, конгресс, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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