Конгресс США заблокировал участие России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США в среду, 30 октября, принял резолюцию против участия России в саммите G7. Заседание комитета транслировалось на канале в YouTube.

Инициативу для голосования внес конгрессмен Альбио Сирейс. В документе указано, что Россию необходимо не допускать к участию в Большой семерке до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

"С 2014 года после того, как Россия перестала участвовать в G7 на фоне конфликта на юго-востоке Украины, ни одно из условий для ее возвращения не было выполнено", - сказал Сирейс.

Он также отметил, что Россия, по его словам, напротив, стала более агрессивной в отношении Украины и "подорвала демократию во многих других странах, включая США".

The Committee unanimously passed my resolution, H.Res.546, disapproving of Russia’s inclusion in future G7 summits until it respects the territorial sovereignty of its neighbors and the standards of democratic societies. https://t.co/EuZLQw2rFL