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За празднование Хеллоуина в Крыму угрожают открывать дела

Комментариев: 11
Жителей Керчи предупредили об административной ответственности за участие в шествии, посвященного Хеллоуину.
В Керчи запретили участие в шествии на Хеллоуин
В Керчи запретили участие в шествии на Хеллоуин
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Жителям Керчи власти угрожают административной ответственностью за празднование Хеллоуина, рекомендуя "воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии". Об этом в среду, 30 октября, сообщает Керчь.ФМ.

"В социальных сетях распространяется информация о проведении 31 октября массового мероприятия в виде шествия, посвященного Хеллоуину. Информируем, что в администрацию города уведомлений о проведении этого массового мероприятия не поступало, согласований на его проведение не выдавалось", - говорится в сообщении.

В связи с этим жителям угрожают административной ответственностью и , рекомендуют "воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии".

Как сообщалось, в Великобритании в этом году дети на Хэллоуин активно готовят костюмы главы правительства Бориса Джонсона, несущего с собой Brexit.

Также сообщалось, что в Крыму избили и арестовали журналиста. Во время задержания Евгения Гайворонского несколько раз ударили головой об полицейскую машину.

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Теги: Крым, праздник, запрет, Керчь, хеллоуин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Люблю_Украину    31.10.2019, 09:28
Оценка:  +2
Люблю_Украину
падажити..в названии статьи говорится о запрете ПРАЗДНОВАНИЯ но в тексте говориться фактически о массовом мероприятии. Не знаю как там в России, но в Европах эти вещи запрещены стихийно и требуют заранее согласовать и получить разрешение, дабы не срывать движение транспорта и не мешать гражданам
Люблю_Украину    31.10.2019, 09:31
Оценка:  0
Люблю_Украину
у нас Украине попробуй выйти на демонстрацию если её тема не " мы патриоты, москва во всем виновата и т.д." А попробуй выйти с лозунгом " Мир на Донбасс, давайте выгоним маланцев и помиримся с россией и прочие мирные инициативы" Сразу же "ветку" могут не туда вставить)
Мыкола    31.10.2019, 09:12
Оценка:  -2
Мыкола
Родители, таскающие детей на такие "праздники",даже не понимают всей опасности влияния таких обычаев на психику их чад.
Антибес    31.10.2019, 09:02
Оценка:  -1
Антибес
Какое нам дело что происходит в российском Крыму!
dron29    31.10.2019, 09:01
Оценка:  0
dron29
Оно и логично: биомасса должна больше пахать и меньше думать и общаться, чтобы кремлёвские детки могли нормально висеть за бугром))
YSL    31.10.2019, 09:00
Оценка:  0
YSL
В Керченскую администрацию никакой заявки на проведение Хеллоуина не поступало. Очередной фейк.
dron29    31.10.2019, 09:02
Оценка:  +1
dron29
Скоро будете заявки на попить пиво с другом подавать))
Кайдаш    31.10.2019, 08:40
Оценка:  +1
Кайдаш
Керчь уже пережила такое 77 лет назад. "Ахтунг, ахтунг!!! Больше двух не собираться!!!"
VSHIVANKA    31.10.2019, 08:40
Оценка:  0
VSHIVANKA
НАКОНЕЦ ТО НОВОСТИ О РОССИЙСКОМ КРЫМЕ В РАЗДЕЛЕ МИР......
Кайдаш    31.10.2019, 08:41
Оценка:  -1
Кайдаш
.... а полоумная расейская тролляка - на украинском портале
Кайдаш    31.10.2019, 08:18
Оценка:  -2
Кайдаш
Маразм крепчал, а доктор всё не ехал....
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