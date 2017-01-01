Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

От Трампа уходит советник по вопросам России - СМИ

Комментариев: 0
Том Моррисон проработал советником по вопросам России в течение нескольких месяцев. Сейчас он должен предстать на слушаниях в Конгрессе из-за расследования относительно импичмента президента.
От Трампа уходит советник по вопросам России - СМИ
facebook.com/pg/staterepresentativetommorrison/photos

Высокопоставленный советник президента США по вопросам России из состава Совета национальной безопасности Том Моррисон намерен покинуть свою должность. Об этом в среду, 30 октября, сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации.

"Тим Моррисон, чиновник высокого ранга по вопросам России в Совете национальной безопасности президента Трампа, как ожидается, вскоре покинет свою должность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Моррисон работал советником по вопросам России в течение нескольких месяцев - в августе он сменил на этой должности Фиону Хилл.

Моррисон, известный как "ястреб" защиты Трампа, должен предстать на слушаниях перед комитетами Палаты представителей, которые проводят расследование относительно импичмента президента.

Ожидается, что на его место будет назначен Эндрю Пик, который сейчас служит заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Ирака и Ирана в Бюро ближневосточных дел.

Как сообщалось, Моррисон фигурировал в расследовании по импичменту как чиновник, который всячески поддерживал необходимость проведения в Украине расследование против Байденов.

Напомним, на прошлой неделе советник Трампа по торговле ушла в отставку.

А в прошлом месяце Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия-США, США, помощник, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь