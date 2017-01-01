Стрельба в Канаде: пострадали подростки

К дому, где находились подростки, посреди ночи подъехал автомобиль, откуда вышли вооруженные люди. Они зашли в дом и открыли огонь по пяти подросткам.

В Канаде в результате стрельбы пострадали подростки radio-canada.ca

В Торонто в Канаде ночью произошла стрельба, в результате которой пострадали пять подростков. Об этом сообщает Radio Canada в четверг, 31 октября.

К жилому дому на северо-западе города подъехал черный автомобиль с водителем и двумя пассажирами. Из автомобиля вышли два человека и направились в дом, где открыли стрельбу. Нападавшие совершили не менее 20 выстрелов по подросткам, которые находились в коридоре.

В результате вооруженного нападения пострадали 5 подростков, в частности, четверо были госпитализированы с серьезными ранениями. Возраст пострадавших от 16 до 18 лет.

По словам руководителя местной полиции Марка Сондерса, нападение на молодежь было совершено целенаправленно. Правоохранители разыскивают подозреваемого.

Ранее сообщалось, что полицейский в США выстрелил в своего сына, приняв его за преступника.

А несколькими днями ранее в Техасе произошла стрельба на встрече выпускников, два человека погибли.

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