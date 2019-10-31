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МИД РФ призывает мир помочь Киеву в разведении сил

Комментариев: 4
Захарова заявила, что украинцы ставят президенту ультиматум и заявляют, что не будут исполнять то, что прописано в Минских соглашениях.
Мария Захарова призвала мир помочь Зеленскому с разведением сил
Мария Захарова призвала мир помочь Зеленскому с разведением сил

Международное сообщество должно помочь властям Украины и лично президенту Владимиру Зеленскому в разведении сил в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире одного из российских телеканалов, сообщает в четверг, 31 октября, РИА Новости.

"Сегодня уже не найдется ни одного человека, который бы сказал, что минские договоренности блокирует Россия. Мы это видим в том числе на кадрах, которые предоставлены не российским телевидением, а непосредственно людьми, представляющими украинскую власть, киевскую власть, непосредственно из места разведения сил", - сказала она.

По словам Захаровой, рядовые украинцы ставят президенту практически ультиматум, заявляя, что не будут исполнять то, что прописано в Минских соглашениях.

"Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед. Все, кто сейчас так жаждет встречи в "нормандском формате", должны помочь Киеву в том, что там пытается сделать президент Украины, я имею в виду все-таки приступить к настоящей реализации минских договоренностей с конкретного шага - разведения сил", - заключила Захарова.

Напомним, в прошлую субботу Зеленский пообщался с добровольцами на Донбассе о разведении сил.

А во вторник стало известно, что в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ, штаб ООС, а также сепаратисты "ЛНР". Позже в ОБСЕ подтвердили, что ВСУ и сепаратисты вышли за пределы участка разведения вместе с вооружением.

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Теги: Украина-Россия, МИД РФ, донбасс, Перемирие на Донбассе, разведение сил на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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tulchanin    31.10.2019, 11:12
Оценка:  0
tulchanin
Хм, причем тут "международные усилия" ? Отдельные украинцы игнорируют украинского президента (демократически избранного). Силы ООН что ли должны заставлять украинцев соблюдать украинские законы ? Если "власть" кастрированная, международные усилия не помогут...
Zorgen    31.10.2019, 10:19
Оценка:  +5
Zorgen
кремлевская марксистская прошмандовка
Zorgen    31.10.2019, 10:18
Оценка:  +5
Zorgen
ты давай заведи шарманку про деды воевали, про блокадников, а то мир не сильно желает помогать в борьбе с "нацизмом", прямо скажем вообще не желает
Zorgen    31.10.2019, 10:16
Оценка:  +6
Zorgen
а что эта маланская проститутка опять вышла ртом поработать? очень плохо их учили в комсомольской школе, совсем тупая.
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