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В Мозамбике исламисты обезглавили 5 российских наемников "Вагнера"

Комментариев: 3
Повстанцы устроили засаду на автомобиль.
Повстанцы установили на дороге баррикады, когда машина остановилась, открыли огонь
Повстанцы установили на дороге баррикады, когда машина остановилась, открыли огонь
thepeninsulaqatar.com(иллюстративное фото)

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В Мозамбике (юго-восток Африки) в результате нападения исламских повстанцев погибло пятеро бойцов российской ППК “Вагнер”.

Об этом пишет издание Carta de Mocambique, информирует УНН.

“Инцидент произошел 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Повстанцы устроили засаду на автомобиль, в котором ехали наемники ППК „Вагнер“ и сотрудники силовых структур Мозамбика: они установили на дороге баррикады, а когда машина остановилась, открыли огонь”, — говорится в сообщении.

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Погибли 20 военнослужащих местной правительственной армии Мозамбика и пятеро российских наемников. Все они были обезглавлены.

Тела были доставлены в больницу города Муеда. МИД РФ пока официально не комментировало гибель россиян в Мозамбике.

Как сообщалось 20 февраля, волонтеры "Миротворца" завербовали 300 россиян якобы для ЧВК "Вагнер".

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Теги: Африка, ЧВК Вагнера, повстанцы, россияне, Мозамбик
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Комментариев (3)
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Woodbrother    31.10.2019, 11:09
Оценка:  0
Woodbrother
Мозамбикские ребята
Экономию ведут
Мокшам головы рубают
А патроны берегут
tulchanin    31.10.2019, 11:03
Оценка:  +2
tulchanin
Мдя, есть такая работа "За деньги, в чужих конфликтах умирать", ну...это их выбор.
МаксимУм    31.10.2019, 10:42
Оценка:  +5
МаксимУм
Напрасно старушка ждёт наёмника домой...
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