В Мозамбике исламисты обезглавили 5 российских наемников "Вагнера"

Повстанцы устроили засаду на автомобиль.

Повстанцы установили на дороге баррикады, когда машина остановилась, открыли огонь thepeninsulaqatar.com(иллюстративное фото)

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В Мозамбике (юго-восток Африки) в результате нападения исламских повстанцев погибло пятеро бойцов российской ППК “Вагнер”.

Об этом пишет издание Carta de Mocambique, информирует УНН.

“Инцидент произошел 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Повстанцы устроили засаду на автомобиль, в котором ехали наемники ППК „Вагнер“ и сотрудники силовых структур Мозамбика: они установили на дороге баррикады, а когда машина остановилась, открыли огонь”, — говорится в сообщении.

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Погибли 20 военнослужащих местной правительственной армии Мозамбика и пятеро российских наемников. Все они были обезглавлены.

Тела были доставлены в больницу города Муеда. МИД РФ пока официально не комментировало гибель россиян в Мозамбике.

Как сообщалось 20 февраля, волонтеры "Миротворца" завербовали 300 россиян якобы для ЧВК "Вагнер".

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