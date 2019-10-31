Лавров заявил, что Украина подписала “формулу Штайнмайера” с боевиками

Глава МИД РФ сделал резкое заявление.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина подписала "формулу Штайнмайера" с представителями так называемых “ЛДНР”.

Читай также: Украина подписала "формулу Штайнмайера" - СМИ

Об этом Лавров сказал на совместной с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером пресс-конференции в Москве, передает Телеграф.

Недавно, как вы знаете, состоялось подписание сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - "формулы Штайнмайера". Но еще предстоит, конечно же, немало сделать для того, чтобы решить остающиеся проблемы полного разведения сил и средств, амнистии, возобновления экономических связей, отмены блокады, которая была объявлена "режимом Порошенко", и конечно же, окончательного согласования процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей с закреплением в Конституции Украины упомянутого статуса, - сказал Лавров.

Читай также: "Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет — Кучма

Тем самым Лавров опроверг информацию о том, что “формула Штайнмайера” была подписана также российской стороной.

Напомним, Кучма наотрез отказался подписывать документы с представителями “ЛДНР”. Представитель Украины в ТКГ заставил изменить форму так называемой “формулы Штайнмайера”.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram