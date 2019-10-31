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Лавров заявил, что Украина подписала “формулу Штайнмайера” с боевиками

Комментариев: 13
Глава МИД РФ сделал резкое заявление.
Лавров сделал заявление касательно Украины
Лавров сделал заявление касательно Украины
Getty Images

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина подписала "формулу Штайнмайера" с представителями так называемых “ЛДНР”.

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Об этом Лавров сказал на совместной с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером пресс-конференции в Москве, передает Телеграф.

Недавно, как вы знаете, состоялось подписание сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - "формулы Штайнмайера". Но еще предстоит, конечно же, немало сделать для того, чтобы решить остающиеся проблемы полного разведения сил и средств, амнистии, возобновления экономических связей, отмены блокады, которая была объявлена "режимом Порошенко", и конечно же, окончательного согласования процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей с закреплением в Конституции Украины упомянутого статуса, - сказал Лавров.

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Тем самым Лавров опроверг информацию о том, что “формула Штайнмайера” была подписана также российской стороной.

Напомним, Кучма наотрез отказался подписывать документы с представителями “ЛДНР”. Представитель Украины в ТКГ заставил изменить форму так называемой “формулы Штайнмайера”.

 

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Теги: Лавров, Кучма, документы, "формула Штайнмайера", боевики
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Комментариев (13)
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Антибес    31.10.2019, 15:46
Оценка:  +1
Антибес
Boxerogos,не обращай внимания.Бабушка Виолетта снова под глодом.Ей везде то Кыць мерещится то Антибес.)))))
Boxerogos    31.10.2019, 15:29
Оценка:  -2
Boxerogos
А ведь он прав.
WTF2wtf    31.10.2019, 15:33
Оценка:  -1
WTF2wtf
Антибес,
антиукраинскому шизоиду-многостаночнику из раши остается только скакать по рабочим аккаунтам ...
Нах пшло
Woodbrother    31.10.2019, 15:23
Оценка:  +3
Woodbrother
В законодательстве Украины нет никаких ДНР/ЛНР. Есть ОРДЛО- зона проведения военной операции против россйских агрессоров.
Антибес    31.10.2019, 15:26
Оценка:  -2
Антибес
Старушка Виолетта,лучше укажи в каком именно пункте минских соглашений Россия указана как сторона вооружённого конфликта на Донбассе.)))))
Антибес    31.10.2019, 15:15
Оценка:  -8
Антибес
Всё правильно сказал.Росмия,Франция и Германия являются лишь гарантами минских соглашений и этой формулы.А участники конфликта-Украина и ЛДНР,чьи войска и начали обоюдное отведение.
WTF2wtf    31.10.2019, 15:19
Оценка:  +4
WTF2wtf
Какие ще Дыры с Лырами, баклан путиснкий???
Россия оккупировала эту часть Донбасса и является прямой "стороной конфликта" с Украиной.
А преставители оккупационных властей (назначенцы росиян) ставили подписи на отдельных листах в графе "Представитель ОРДЛО ..."
Woodbrother    31.10.2019, 15:22
Оценка:  +2
Woodbrother
БРЕДЯТИНА 100%
WTF2wtf    31.10.2019, 15:22
Оценка:  +2
WTF2wtf
Весь оккупационный контингент на оккупированом россией Донбассе подчиняется ТОЛЬКО россии и ее воякам (которые их создали и полностью содержат только за счет россии)!!!
НИКОМУ их местных армейские корпуса в Донецке и Луганске не подчиняются в принципе!!!
WTF2wtf    31.10.2019, 15:12
Оценка:  +5
WTF2wtf
Просто очередной спич представителя российских оккупантов ...
Антибес    31.10.2019, 15:18
Оценка:  -6
Антибес
Потрохосос,смени пластинку и попроси у кураторов чтобы они обновили тебе методичку.А то от этой методички штыняет нафталином не меньше чем от твоего гнилого,куриного мозга.)))))
WTF2wtf    31.10.2019, 15:20
Оценка:  0
WTF2wtf
Шизоид-украинофоб из раши,
ты не лепи другим свои проблемы постоянные ...
Антибес    31.10.2019, 15:23
Оценка:  -5
Антибес
Потрохосос,ты,как и всегда в своём репертуаре:бред,истерика,бессил ьное минусование...Но я,как и раньше,к России отношения не имею.В Украине живу.Так что сглотни.)))))
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