Лавров заявил, что Украина подписала “формулу Штайнмайера” с боевиками
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина подписала "формулу Штайнмайера" с представителями так называемых “ЛДНР”.
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Об этом Лавров сказал на совместной с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером пресс-конференции в Москве, передает Телеграф.
Недавно, как вы знаете, состоялось подписание сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - "формулы Штайнмайера". Но еще предстоит, конечно же, немало сделать для того, чтобы решить остающиеся проблемы полного разведения сил и средств, амнистии, возобновления экономических связей, отмены блокады, которая была объявлена "режимом Порошенко", и конечно же, окончательного согласования процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей с закреплением в Конституции Украины упомянутого статуса, - сказал Лавров.
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Тем самым Лавров опроверг информацию о том, что “формула Штайнмайера” была подписана также российской стороной.
Напомним, Кучма наотрез отказался подписывать документы с представителями “ЛДНР”. Представитель Украины в ТКГ заставил изменить форму так называемой “формулы Штайнмайера”.
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антиукраинскому шизоиду-многостаночнику из раши остается только скакать по рабочим аккаунтам ...
Нах пшло
Россия оккупировала эту часть Донбасса и является прямой "стороной конфликта" с Украиной.
А преставители оккупационных властей (назначенцы росиян) ставили подписи на отдельных листах в графе "Представитель ОРДЛО ..."
НИКОМУ их местных армейские корпуса в Донецке и Луганске не подчиняются в принципе!!!
ты не лепи другим свои проблемы постоянные ...