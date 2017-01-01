В Израиле произошло ЧП с самолетом Нетаньяху

Такое регулярно случается в ходе пробных пробегов с самолетами, которые долго простаивали и не использовали тормозную систему.

Ynet. В Израиле произошло ЧП во время испытания "борта номер 1" для премьер-министра страны, сообщило 31 октября издание

Отмечается, что в ходе пробного пробега у машины случился сбой в системе торможения, на ВПП вызывали экстренные службы и пожарных.

Причиной стали сильно перегретые тормоза. В результате сбоя никто не пострадал и обошлось без ущерба.

В государственном авиапредприятии Israel Aerospace Industries (IAI) заявили о незначительности инцидента. Там отметили, что такое регулярно случается в ходе пробных пробегов с самолетами, которые долго простаивали и не использовали тормозную систему. Одной из целей проверки было выявить и спровоцировать такие последствия застоя.

Первый пробный полет самолета запланирован на 3 ноября.

Для нужд первых лиц государства в течение трех лет приспосабливается Boeing 767-300ER, купленный у австралийской авиакомпании Qantas. Общая стоимость закупки и модернизации машины оценивается в $170 млн, отмечает Jerusalem Post.

В IAI заверили, что самолет оснащен современными технологиями, которые должны прослужить еще десятилетия, а также системами связи со сверхнадежным шифрованием. По словам представителя компании, самолет может без пересадок долететь на восток до Китая или Японии или до США и Бразилии на запад.

Напомним, самолет ВВС США Boeing E-3 Sentry совершил экстренную посадку в аэропорту города Линкольн в штате Небраска из-за возгорания двигателя.

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