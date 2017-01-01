В РФ мужчина ворвался в детский сад и зарезал 6-летнего мальчика

Подозреваемого зовут Денис Поздеев. Он проходил лечение у нарколога.

В городе Нарьян-Мар Российской Федерации 36-летний пьяный мужчина ворвался в детский сад Сказка и зарезал 6-летнего ребенка. Мальчик от полученных травм умер. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Полиция задержала подозреваемого. Им оказался Денис Поздеев. Он с 2016 года проходил лечение у нарколога в окружной больнице, страдал от галлюцинаций. Мужчина слышал голоса в голове, которые призывали “зарезать, чтобы жить вечно“.

Мужчина пришел в детский сад во время “тихого часа“ и ударом в шею ударил спящего ребенка

Фото погибшего 6-летнего Кирилла Савенкова Mash

Сейчас Денис Поздеев задержан, проходит допрос у следователя. Дополнительно его проверят на вменяемость. Установлен факт алкогольного опьянения.

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По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (в ч 2 - убийство малолетнего), а также за Халатность и Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (касается сотрудников детского сада).

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