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В Еврокомиссии рассказали об ожиданиях насчет Северного потока-2

Комментариев: 2
Комиссия рассчитывает, что Северный поток 2 будет подчиняться правилам Энергетического рынка Евросоюза.
Еврокомиссия ожидает, что Северный поток-2 будет подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС
Еврокомиссия ожидает, что Северный поток-2 будет подчиняться правилам Энергетического рынка ЕС
Getty Images

Европейская комиссия заявила, что газопровод Северный поток-2 должен будет подчиняться правилам Энергетического рынка Европейского союза. Об этом сказала представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге, передает Интерфакс-Украина в четверг, 31 октября.

"Что касается проекта Северный поток-2, то мы хотим, чтобы в случае его завершения, он работал в транспарентной и недискриминационной манере, при определенной степени регулирующего надзора ЕС, следовал ключевым принципам международного и европейского законодательства", - сказала она.

Итконен также добавила, что "мы в ЕС сейчас имеем ясные правила для всех трубопроводов, используемых для поставок газа на европейский рынок".

Она не стала комментировать решение Дании дать добро на прокладку труб газопровода в ее водах и распространенное мнение о якобы политическом характере этого проекта.

Как сообщалось, накануне датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании по Северному потоку-2.

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Теги: ЕС, Северный поток, Еврокомиссия, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nelci    31.10.2019, 17:24
Оценка:  +1
nelci
НЕмцы получат дешевый газ, и сами будут решать что с ним делать, этого то все и боятся, зависимости от бундеса....
SINOBI-LIFE    31.10.2019, 17:09
Оценка:  -2
SINOBI-LIFE
Наивные европейцы всё ещё верят кацапам,ничему не учаться,а жаль!!!
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