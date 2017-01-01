Выборы вместо Brexit. К чему пришла Великобритания

Парламент Великобритании поддержал предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря, выход страны из Еврпоейского союза отстрочен до 31 января 2020 года.

Великобритания окончательно запуталась в вопросе выхода из состава Европейского суда. Разрешить все споры призваны досрочные выборы. Досрочных выборов в государстве не было 96 лет, но необычные обстоятельства требуют необычных решений.

Теперь именно на выборах, путем поддержки политических партий, британцы должны решить какой план выхода из ЕС им подходит, или они вообще передумали выходить.

Компромисс для Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, придя к власти, не уставал повторять, что страна точно выйдет из ЕС 31 октября. Но этого не произойдет.

Британский парламент не поддержал проект соглашения о выходе из Евросоюза, предложенный Джонсоном. Поэтому премьеру пришлось принять предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января, после чего инициировать проведение досрочных выборов.

Необходимость проведения выборов Джонсон обосновал тем, что общественность должна иметь "выбор" относительно будущего Brexit и страны. Так что досрочные выборы, по сути, превращаются в референдум по Brexit. Они должны вывести страну из тупика.

Кто фавориты?

Консервативная партия, несмотря на все последние поражения в попытках вывести страну из ЕС, продолжает удерживать первое место в большинстве социологических опросов избирателей. Сейчас по усредненным результатам опросов, рейтинг Консервативной партии выше, чем рейтинг главной оппозиционной силы, лейбористов, примерно на 10%. Но за время предвыборной кампании рейтинги могут существенно измениться.

Борис Джонсон рассчитывает, что на этих выборах его консерваторы завоюют большинство мест в Палате общин и он тем самым получит от избирателей мандат на проведение своей политики в отношении Евросоюза: патовая ситуация в парламенте будет преодолена, соглашение о выходе утверждено, и Британия формально покинет ЕС 31 января.

Лейбористы до последнего вели линию о том, что партия не поддержит любые предложения о новых выборах, пока риск выхода из ЕС без договоренности не будет снят. Теперь же, с переносом даты выхода, появился шанс таки подредактировать имеющийся договор и не допустить жесткого выхода, поэтому тотальное большинство лейбористов голосовала "за" перевыборы.

У лейбористов есть все шансы еще больше укрепить свои позиции в парламенте, говорят наблюдатели.

Либеральная партия продвигает идею нового референдума о выходе из ЕС, и сейчас, на фоне проблем с выходом, эта идея приобретает все большую популярность.

Удивительные предложения

Оппозиция ради победы на выборах даже снизить избирательный возраст с 18 до 16 лет, а также дать право голоса живущим в Британии гражданам Евросоюза. Такие уже украинские инициативы, не правда ли, менять правила выборов аккурат перед их стартом?

Граждан других стран ЕС в Британии, по приблизительным оценкам, около 3,7 миллионов. Британцев в возрасте 16-17 лет - около полутора миллионов. Большинство из всех этих людей, как рассчитывает оппозиция, настроено против выхода из ЕС и, соответственно, против консерваторов и Джонсона. Эти голоса могли бы очень серьезно изменить расклад на выборах. Правительство пригрозило отозвать проект решения о выборах, если эти поправки пройдут.

Официально правительство объясняло свою позицию тем, что такие серьезные изменения в избирательном законодательстве нужно основательно обсудить, а не вносить в спешке, под конкретные выборы; кроме того, нигде в ЕС гражданам других стран союза не позволено голосовать на парламентских выборах.

Конфуз

К выходу из ЕС казначейство Великобритании отчеканило партию памятных коллекционных монет. На монетах номиналом 50 пенсов каждая была отчеканена дата 31 октября. Всего планировалось выпустить до 10 миллионов таких монет; сколько их уже успели отчеканить — неизвестно. Теперь монеты переплавят

В Казначействе подчеркнули, что вынужденная переплавка монет будет осуществлена «за счет собственных доходов», а не за счет налогоплательщиков. В ведомстве также отметили, что когда Великобритания все-таки покинет ЕС, будет отчеканена новая памятная монета.

Изначально Казначейство планировало выпустить ограниченную партию памятных монет к самой первой дате Брекзита — 29 марта.