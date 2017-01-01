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Американца парализовало из-за речной воды в носу

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Американец упал в воду во время катания на водном скутере и заразился смертоносной бактерией.
Американца парализовало из-за речной воды в носу
WJZ

Житель американского штата Мэриленд нахлебался воды из местной реки и оказался парализованным. Об этом сообщает Daily Mail.

Американец Райан Перри выехал покататься на гидроцикле по реке Саскуэханн. Мужчина не удержался и упал в воду.

Он не предал этому значения, пока спустя несколько дней у Перри не началась головная боль, рвота, галлюцинации, дрожь и слабость в нижних конечностях.

Оказалось, что в мозг мужчины попала плотоядная амеба Naegleria fowleri.

Вероятно она попала в организм с зараженной водой через нос. Амеба начала поедать мозг американца, что привело к временному параличу.

После многомесячного лечения и мучительных болей мужчина заново учится ходить.

Ранее сообщалось, что в Камбодже туристки умерли после таблеток от рвоты. Также Корреспондент писал о том, что женщина может заниматься сексом с мужем раз в год.

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Теги: мозг, фото, инцидент, Паралич, американец, заражение
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Источник: korrespondent.net

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