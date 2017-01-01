Американца парализовало из-за речной воды в носу

Американец упал в воду во время катания на водном скутере и заразился смертоносной бактерией.

Житель американского штата Мэриленд нахлебался воды из местной реки и оказался парализованным. Об этом сообщает Daily Mail.

Американец Райан Перри выехал покататься на гидроцикле по реке Саскуэханн. Мужчина не удержался и упал в воду.

Он не предал этому значения, пока спустя несколько дней у Перри не началась головная боль, рвота, галлюцинации, дрожь и слабость в нижних конечностях.

Оказалось, что в мозг мужчины попала плотоядная амеба Naegleria fowleri.

Вероятно она попала в организм с зараженной водой через нос. Амеба начала поедать мозг американца, что привело к временному параличу.

После многомесячного лечения и мучительных болей мужчина заново учится ходить.

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